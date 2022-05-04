ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает замаскированную бронетехнику ВСУ в Донбассе

Российские войска продолжают проводить военную спецоперацию на Украине. Во время очередной атаки замаскированная бронетехника украинских силовиков в Донбассе была уничтожена. По позициям ВСУ и скоплению техники был нанесён удар из тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк".

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что мощный удар ликвидировал бронетехнику противника на Лиманском направлении во время прорыва с Харьковщины в Донбасс.