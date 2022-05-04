В штабе военных ВСУ нашли признаки занятия чёрной магией

Украинские военные стали всё чаще практиковать чёрную магию.

В штабе минометчиков ВСУ в посёлке Трехизбёнка адепты потусторонних сил "освящали" оружие и делали пометки кровью, а на стене нарисовали сатанинскую печать.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в этом штабе находилась в/ч А4472.

"Это магический символ, состоящий из многих пересекающихся линий... В нем можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака "СС", руну зиг..., и написанную по-немецки букву иврита "зайн", означающую меч или оружие", — поясняет культуролог Екатерина Дайс.

По её словам, это "магическая печать темных сил", которая консолидирует идеи оружия, анархии и фашистских символов.



Дайс отметила, что печать сделана "не отрывая руки", что подчёркивает её оккультный характер. Характерно под печатью и слово "Zein".

"Zein в библейском иврите означает "меч", а глагол "лезаен" — "вооружать". Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или "просили" послать им больше оружия", — подытожила культуролог.

В здании штаба среди документов также был обнаружен дневник боевиков с рассказом о боевых потерях. Там видны есть полосы от крови, а в других местах таких следов нет.