Самойлов назвал истинные цели СВО на Украине: "Мы пришли забрать своё"

Российские военные пришли на Украину не для того, чтобы освобождать украинцев. По мнению политолога Алексея Самойлова, главной задачей военной спецоперации является спасение русских людей и мирного населения, которое занимает сторону России.

Аналитик убеждён, что Москва нанесла превентивный удар по "антагонисту", существование которого заключается в уничтожении Православной Церкви, русского языка и культуры. Он подчёркивает, что в ходе военной спецоперации Россия борется за собственное существование и безопасность.