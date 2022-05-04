Российские военные пришли на Украину не для того, чтобы освобождать украинцев. По мнению политолога Алексея Самойлова, главной задачей военной спецоперации является спасение русских людей и мирного населения, которое занимает сторону России.
Аналитик убеждён, что Москва нанесла превентивный удар по "антагонисту", существование которого заключается в уничтожении Православной Церкви, русского языка и культуры. Он подчёркивает, что в ходе военной спецоперации Россия борется за собственное существование и безопасность.
"Мы пришли забрать своё, и защитить, и высвободить пусть небольшой, но тот остаток наших русских, пророссийских людей — их немного", — сказал Самойлов в интервью изданию "Украина.ру".
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.