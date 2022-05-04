Эксперт Дандыкин: США и НАТО не будут воевать на Украине

По мнению капитана 1-го ранга в запасе Василия Дандыкина, США не будут непосредственно участвовать в боевых действиях на Украине, хотя это и не помешает Белому дому по-прежнему поставлять Киеву оружие.

"Ясно, что не только оружие поставляется, надо же обучить им пользоваться. Это естественно, там уже пошли гаубицы, системы залпового огня. Но вот конкретно вступать в конфликт ни США, ни НАТО не будут. Может, какая-нибудь страна, типа Польши, захочет вступить, но это будет ситуация, когда один игрок, не связанный с НАТО", — сказал Дандыкин в беседе с "Народными Новостями".

Также военный уверен, что после того как задачи США на Украине будут выполнены, судьба этой страны перестанет интересовать американское руководство.

В качестве примера Дандыкин привёл бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, который первоначально был для США "свой в доску американский парень", а сейчас он находится в тюрьме, и Вашингтон даже не пытается ничего для него сделать.