Росгвардейцы нашли схроны с боеприпасами для "Градов" в Харьковской области

В Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны с боеприпасами для реактивной системы залпового огня "Град".

Как сообщает пресс-служба ведомства, хранилище вооружений украинских националистов выявлено сотрудниками Росгвардии во время проведения разведывательных мероприятий.

"Обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО "Град". В общей сложности изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, росгвардейцы передали обнаруженные боеприпасы артиллерийскому соединению ВС РФ.

Ранее разведчики Росгвардии обнаружили в Изюмском районе Харьковской области схрон с вооружений и боеприпасов украинских диверсантов. В оборудованном в лесном массиве тайнике находились турецкие, шведские и американские противотанковые гранатомёты, а также боевая экипировка в большом количестве и запасы продовольствия на несколько суток.