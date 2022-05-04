На заводе "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться боевые пловцы, которые способны сбежать по морю.
И чисто теоретически, часть националистов может уплыть с комбината.
Ещё до начала спецоперации у нацбата "Азов"* было подразделение водолазов, проводившее постоянные учения в местных бассейнах и в открытом море.
Если среди заблокированных бандеровцев есть аквалангисты и есть спецоборудование — исключать вариант побега с "Азовстали" через водоём не стоит.
Кроме этого, они могут обучить обходиться с аквалангами руководителей нацистов, и это позволит им уйти. Такой побег был бы немалой имиджевой победой Киева.
Так что исключать "подводную" попытку побега не стоит. А лучше к ней подготовиться заранее.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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