Теоретически: часть боевиков может уплыть с "Азовстали"

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться боевые пловцы, которые способны сбежать по морю.

И чисто теоретически, часть националистов может уплыть с комбината.

Ещё до начала спецоперации у нацбата "Азов"* было подразделение водолазов, проводившее постоянные учения в местных бассейнах и в открытом море.

Если среди заблокированных бандеровцев есть аквалангисты и есть спецоборудование — исключать вариант побега с "Азовстали" через водоём не стоит.

Кроме этого, они могут обучить обходиться с аквалангами руководителей нацистов, и это позволит им уйти. Такой побег был бы немалой имиджевой победой Киева.

Так что исключать "подводную" попытку побега не стоит. А лучше к ней подготовиться заранее.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.