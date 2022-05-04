Кадыров похвалил своих бойцов, уничтожающих бандеровцев в Луганске "как мусор"

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил своих бойцов, принимающих участие в спецоперации по освобождению Луганска от украинских боевиков. По его словам, чеченские подразделения проявляют большое мужество, при этом чувствуя себя на поле боя "в своей тарелке".

Помимо ликвидации украинских националистов, чеченские военные, по словам Кадырова, параллельно успевают бороться с антироссийскими фейками.

"У нас самые мобильные и всесторонне развитые бойцы. И головы успевают врагу сносить и информационный голод наших жителей утоляют. Кто еще так в своей тарелке на поле боя себя чувствует? В одной руке калаш, в другой смартфон, чтобы вам спокойнее было от фейков нацистов и их фанатов", — отметил Кадыров.

В своих соцсетях лидер Чечни выложил видео в качестве сопровождения к сказанному выше, на котором видно, как военные Учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" освобождают Луганск. Кадыров позволит себе довольно резкие выражения, сказав, что его бойцы зачищают город в ЛНР "от бандеровских мразей, как от мусора".

Глава Чечни обратил внимание пользователей на то, что солдаты ВСУ действуют осторожно, аккуратно стреляя из-за угла, в то время как его бойцы воюют смело, "денно и нощно, до полного разгрома".