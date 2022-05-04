Нацгвардия США поставит на Украину устаревшие БТР M13 из-за распутицы

Нацгвардия США планирует поставить на Украину устаревшие бронетранспортёры M13, которые, по словам представителя ведомства Джона Гохина, активно использовались в ходе войны во Вьетнаме, пишет DefenseNews. Пентагон перестал закупать указанные боевые машины с 2006 года.

Как пояснил Гохин, специальная военная операция проводится в весеннее время в период распутицы. Боевые машины оборудованы гусеницами, имеют небольшой вес по сравнению с танками Abrams, благодаря чему сохранят маневренность на бездорожье и смогут осуществлять транспортировку войск, защищая их от обстрелов.

Гохин отметил, что M13 универсальны, а недавно были и модернизированы. Их используют американские военные в Ираке.