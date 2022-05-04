Рамзан Кадыров вызвал командира нацбата "Азов"* на поле боя

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал главаря националистического батальона "Азов"*, прячущегося на металлургическом комбинате "Азовсталь", выйти на поле боя.

Лидер Чечни отметил, что нацисты прячутся в подземельях завода в Мариуполе и держат в заложниках гражданское население — стариков, женщин и детей. Кадыров вызвал командира "азовцев"* на поле боя, чтобы они закончили спор раз и навсегда.

Он особо подчёркивает, что, если бы не приказ главнокомандующего об отмене штурма комбината, нацисты давно были бы ликвидированы. Кадыров сказал, что на "Азовстали" сейчас находятся 150 мирных жителей.

Мы уже сообщали, что с территории меткомбината в Мариуполе эвакуировано уже более ста мирных жителей. Министерство обороны РФ для этого открывает гумкоридоры и устанавливает режим тишины.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.