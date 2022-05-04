Баранец о разоблачении "Призрака Киева" ВСУ: украинские власти вконец заврались

Военный эксперт Виктор Баранец дал комментарий по поводу признания ВСУ насчёт того, что легендарный "Призрак Киева", на счету которого сорок сбитых российских самолётов, был ими выдуман.

Баранец считает, что огромное количество лжи, распространяемое Киевом, уже ему самому начинает мешать.

"Киев уже так заврался, что теперь начинает сам снимать позолоту со своей лжи. В брехню украинской власти перестают верить даже самые прозападные журналисты. Поэтому они и включают заднюю скорость. Когда грядет грандиозное разоблачение киевской брехни, они начинают бросать себе спасательные круги", — приводит слова эксперта "ПолитРоссия".

По словам военного, российские военные сбили "Призрак Киева" сразу после начала спецоперации на Украине.

Ранее Баранец сообщил о том, что военный потенциал Украины успешно ликвидируется российскими вооружёнными силами, несмотря на то, что дело осложняется постоянными поставками западного вооружения Киеву.