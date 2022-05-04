Карательные части СБУ орудуют в Старом Салтове Харьковской области

В посёлке Старый Салтов Харьковской области начал действовать карательный отряд Службы безопасности Украины, который ищет местных жителей, поддерживающих Россию, и увозит их неизвестно куда. Об этом рассказали в штабе военно-гражданской администрации на территориях, находящихся под контролем РФ.

"В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон "Кракен", набранный из амнистированных украинских уголовников", — рассказал источник в разговоре с РИА Новости.

Сообщается, что украинские националисты ведут себя в населённом пункте как террористы, увозя жителей, которые "симпатизируют российской стороне, в неизвестном направлении".

Ранее уже сообщалось, что подобные националистические формирования, созданные Киевом в Харьковской области, состоят из амнистированных уголовников, которые отбывали наказание за особо тяжкие преступления, и перед которыми теперь поставлена задача "защищать Украину".