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Автор Владимир Васютченко

Рада разрешила силам теробороны Украины выполнять задачи в зонах боевых действий

Силовые структуры

На Украине силы территориальной обороны получили возможность выполнения задач в зонах ведения боевых действий. Соответствующие изменения в закон "Об основах национального сопротивления" внесли депутаты Верховной рады Украины.

Рада разрешила силам теробороны Украины выполнять задачи в зонах боевых действий

"Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск … в районах ведения военных (боевых) действий", — сообщает Telegram-канал Рады.

Как поясняется в сообщении, до этого бойцы теробороны могли быть задействованы лишь в выполнении задач вне зон боевых действий.

В марте на Украине приняли закон, позволяющий жителям страны применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" РФ. Позднее власти Украины разрешили силам теробороны применять, помимо охотничьего и стрелкового оружия, артиллерию, ракетные комплексы, а также гранатомёты, огнемёты, мины и гранаты.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы верховная рада
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