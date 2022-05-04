EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Сержант ВСУ заявил, что украинские командиры бросили своих солдат

Силовые структуры

Старший сержант ВСУ Владимир Благоверный, попавший в плен к ЛНР, рассказал, как украинские командиры бросают своих солдат на поле боя. Украинские военнопленные также поведали о том, как к ним отнеслись российские военнослужащие.

Сержант ВСУ заявил, что украинские командиры бросили своих солдат

"Вывели на позиции, сами отошли, основное руководство нас бросило, были в бое, попали в плен… Был удивлён, как к нам относятся, как пушечное мясо бросают, как одноразовые солдаты… Мы им нужны", — передаёт РИА Новости его слова.

Другой украинский военнопленный сравнил своё нахождение в плену у российских солдат с пребыванием в больнице, в которой тебе оказывают всю необходимую помощь, и выразил надежду на то, что военнослужащие РФ достигнут своей цели и успешно завершат спецоперацию.

Ранее ещё один из сложивших оружие бойцов ВСУ отметил, что солдаты ВС РФ проявляют исключительно доброе отношение к пленным, и призвал украинцев сдаваться. Минобороны РФ опубликовало соответствующие видео.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр всу россия украина
Sberbank
Новости
"Газпром" зафиксировал реверс российского газа в Польшу из Италии и Франции
Зеленский: "Киев больше не будет подписывать никаких мирных соглашений"
Шольц предложил принять в состав ЕС все страны Западных Балкан
Политолог: КНДР не боится запускать ракеты из-за ослабления позиций Вашингтона
Сатановский: Запад — тонущий "Титаник", ставить на него желающих мало
Стрелков о цели Запада: "Они планируют уничтожить всю Российскую Федерацию"
Сержант ВСУ заявил, что украинские командиры бросили своих солдат
Страны Евросоюза не смогли договориться о запрете на поставки российской нефти
Военный эксперт Гундаров: Россия не позволит Польше занять Западную Украину
Экс-депутат Рады Колесниченко о важности победы для РФ: будут новые союзники
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину

Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.

Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Мир. Новости мира
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Силовые структуры
Захваченный на "Азовстали" канадский генерал оказался "важной шишкой"
Силовые структуры
WarGonzo: диверсанты атаковали биолабораторию НАТО в Мариуполе
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Силовые структуры
Военные России захватили украинский танк Т-64 с редкими пулями внутри
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Последние материалы
Французские виноделы заявили о 40-процентном росте цен на пустые бутылки
Экс-боевик "Айдара"* рассказал о бизнесе их командира на пленных ЛНР
МИД Венгрии: эмбарго на нефть из России может разрушить экономику страны
Генсек ОПЕК: в мире нет таких мощностей, чтобы заменить объемы нефти из России
Венгрия наложила вето на шестой пакет антироссийских санкций ЕС
Цеков: смелые требования Зеленского можно объяснить употреблением наркотиков
Corriere della Sera: 565 тысяч итальянцев потеряют работу без газа из России
Сидоров: Европе выгодно сотрудничать с РФ, но гегемонизм США этому мешает
Volkswagen остановил производство в Европе из-за проблем с комплекттующими
Bloomberg: Запад намерен запретить россиянам покупать недвижимость в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников