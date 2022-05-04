Сержант ВСУ заявил, что украинские командиры бросили своих солдат

Старший сержант ВСУ Владимир Благоверный, попавший в плен к ЛНР, рассказал, как украинские командиры бросают своих солдат на поле боя. Украинские военнопленные также поведали о том, как к ним отнеслись российские военнослужащие.

"Вывели на позиции, сами отошли, основное руководство нас бросило, были в бое, попали в плен… Был удивлён, как к нам относятся, как пушечное мясо бросают, как одноразовые солдаты… Мы им нужны", — передаёт РИА Новости его слова.

Другой украинский военнопленный сравнил своё нахождение в плену у российских солдат с пребыванием в больнице, в которой тебе оказывают всю необходимую помощь, и выразил надежду на то, что военнослужащие РФ достигнут своей цели и успешно завершат спецоперацию.

Ранее ещё один из сложивших оружие бойцов ВСУ отметил, что солдаты ВС РФ проявляют исключительно доброе отношение к пленным, и призвал украинцев сдаваться. Минобороны РФ опубликовало соответствующие видео.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.