Силы ДНР ведут огонь по "Азовстали" из гаубиц и систем "Град"

Силы Народной милиции ДНР ведут артиллерийский огонь по заводу "Азовсталь" в Мариуполе, где до сих пор находятся украинские боевики. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Артиллеристы ведут беспокоящий огонь, чтобы националисты на заводе не могли вылезти из катакомб", — говорится в сообщении.

По информации канала, огонь по "Азовстали" ведётся из 152-миллимитровых гаубиц и реактивных систем залпового огня "Град".

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что боевики на комбинате в Мариуполе надёжно заблокированы, а сам город находится под контролем российских военнослужащих.