Силы Народной милиции ДНР ведут артиллерийский огонь по заводу "Азовсталь" в Мариуполе, где до сих пор находятся украинские боевики. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
"Артиллеристы ведут беспокоящий огонь, чтобы националисты на заводе не могли вылезти из катакомб", — говорится в сообщении.
По информации канала, огонь по "Азовстали" ведётся из 152-миллимитровых гаубиц и реактивных систем залпового огня "Град".
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что боевики на комбинате в Мариуполе надёжно заблокированы, а сам город находится под контролем российских военнослужащих.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.