Медведев: НАТО отказался соблюдать акт, чтобы разместить около РФ ядерное оружие

Бывший президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на решение военно-политического блока НАТО игнорировать акт Россия — альянс от 1997 года при наращивании силового присутствия на востоке Европы.

"Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов, например, Швеции и Финляндии", — объяснил российский политик.

Также он отметил, что блок сможет организовывать провокационные учения рядом с границами РФ. Как заявил Медведев, альянс и раньше этим занимался, Москва в свою очередь напоминала о существовании данного акта.

Хоть и в НАТО сказали, что не собираются полностью игнорировать документ, российские власти больше не станут его придерживаться, сообщил Медведев. Вместе с этим он процитировал персонажа Остапа Бендера и его рекомендацию обращаться во Всемирную лигу сексуальных реформ.

Ранее в альянсе заявили, что акт РФ — НАТО не сдержит его от размещения войск в Восточной Европе.