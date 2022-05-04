НАТО отказался соблюдать акт Россия — альянс при размещении войск в Европе

Председатель Военного комитета блока НАТО Роб Бауэр сообщил, что акт РФ — НАТО от 1997 года не ограничит объединение в наращивании силового присутствия в Восточной Европе. Также представитель альянса заявил о безуспешной попытке поговорить с руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Акт НАТО — Россия всё ещё здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших целей", — подчеркнул Бауэр, передаёт FT.

Вместе с этим глава комитета НАТО отметил, что блок не станет полностью игнорировать данные договорённости. Они подразумевают отказ от размещения армии рядом с границами сторон.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сказал, что альянс и Штаты не станут конфликтовать с Россией на территории Украины. Однако, по словам специалиста, таким образом может поступить Польша.