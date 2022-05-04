Украина запустила "отсчёт до падения Крымского моста"

На Украине запустили "дедлайн" — обратный отсчёт до "падения Крымского моста". Причём это "обещают" 9 мая.

Это не первая попытка информатаки на мост. Месяц назад с фейковых страниц МЧС РФ пошли сообщения, что якобы Крымский мост и дороги на полуострове заминированы, а всех просят не выходить из дома.

А 22 апреля в соцсетях распространили фейковое письмо министра Совмина Республики Крым Константина Михайлова о провокациях на мосту. Для минимизации рисков Михайлов якобы просил воздержаться от поездок через сооружение на майские праздники.

"Все службы работают. Мост под надежной защитой ПВО и спецслужб", — ответил всем сразу советник главы Крыма Олег Крючков.

Да и вообще подобные фейки рассчитаны на аудиторию Украины, ведь эти читатели уже давно лишились критического мышления.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что ВСУ нанесут удар по мосту, как только будет такая возможность.