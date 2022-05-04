Пентагон: Первые военные, обученные работе с оружием НАТО, вернулись на Украину

Министерство обороны США сообщает, что первая группа военнослужащих ВСУ, обученных работе с артиллерийскими системами и БПЛА, вернулась на Украину.

Сообщается, что сейчас уже идёт подготовка новой группы в составе 60 человек.

А вообще военные Соединённых Штатов смогли обучить и натренировать около 24 тыс. украинских солдат. Взаимодействие в военной сфере Украины и США началось 7 лет назад — с 2015 г., на брифинге в Пентагоне сообщает американский генерал Джозеф Хилберт.