Министерство обороны США сообщает, что первая группа военнослужащих ВСУ, обученных работе с артиллерийскими системами и БПЛА, вернулась на Украину.
Сообщается, что сейчас уже идёт подготовка новой группы в составе 60 человек.
А вообще военные Соединённых Штатов смогли обучить и натренировать около 24 тыс. украинских солдат. Взаимодействие в военной сфере Украины и США началось 7 лет назад — с 2015 г., на брифинге в Пентагоне сообщает американский генерал Джозеф Хилберт.
"С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего около 24 тысяч солдат украинских Вооружённых сил из 17 разных батальонов, 11 различных бригад", — приводит данные генерал США.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.