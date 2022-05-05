Спецназ группировки "О" добыл трофеи ВСУ из стран НАТО во время боя под Лиманом

Спецназ группировки "О" осуществляет наступление на Лиманском направлении. Силовикам удалось добыть трофейное оружие в результате боевых действий в районе Лимана.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что среди захваченного вооружения оказались противотанковая управляемая ракета "Милан" французского производства, американский переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер", ракетный комплекс "Стугна-П" местного производства, гранатомёт NLAW, который поставила Великобритания, а также четыре шведских гранатомёта AT-4.

Военкоры не исключают, что теперь это вооружение будет использоваться союзными войсками в ходе военной спецоперации.