Российские военные уничтожили ракетами три склада с боеприпасами ВСУ

Три склада с боеприпасами украинских военных уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ.

По информации российского министерства обороны, накануне, 4 мая, удары ракетами воздушного базирования нанесены по трём складам с боеприпасами ВСУ в окрестностях Мирной Долины, Бахмутской и Ташковки, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы в районе Попасной, а также по четырём артиллерийским батареям и 20 районам скопления украинских военных и их техники.

Российская авиация нанесла удары по 77 районам сосредоточения военных и техники ВСУ. При этом было уничтожено более 300 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники.

Сообщается, что российскими ракетчиками и артиллеристами нанесены удары по 83 местам скопления бойцов и техники ВСУ, а также уничтожена батарея РСЗО "Град".

Подразделения ПВО ВС РФ за минувший день уничтожили шесть украинских беспилотников. Кроме того, в окрестностях Шпаковки в Харьковской области им удалось сбить в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч".