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Автор Дмитрий Плотников

Forbes: британский план по спасению боевиков с "Азовстали" ждет провал

Силовые структуры

Британский план по спасению нацистов с завода "Азовсталь" в Мариуполе не сработает.

Forbes: британский план по спасению боевиков с "Азовстали" ждет провал

Об этом изданию Forbes заявил военный эксперт из США Дэвид Экс.

Премьер Британии Борис Джонсон рассказал о военной помощи Киеву — 375 млн долларов, куда войдёт поставка грузовых беспилотников T150. Аналитик говорит, что Запад при помощи них будет пытаться спасти нацистов из "Азовстали".

Предполагается, что на металлургическом комбинате находится сейчас около тысячи боевиков.

Данные БПЛА могут перевозить 68 кило полезной нагрузки на расстояние 80 км. По словам Экса, при этих теххарактеристиках беспилотникам потребуется совершать тысячу вылетов в сутки, чтобы обеспечить нацистов минимальным количеством боеприпасов и продовольствия.

Наладить такую массовую логистику в нынешних условиях — невозможно, уверен автор статьи Forbes

Вряд ли Британия пожертвует Киеву тысячу грузовых БПЛА. Несколько десятков — вероятнее всего, уверен Экс. Ведь тяжёлый дрон — прекрасная цель для ПВО ВС РФ. Русские уже сбили несколько вертолетов, пытавшихся вытащить националистов с завода "Азовсталь".

Дэвид Экс полагает, что затея с БПЛА тоже потерпит фиаско.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы борис джонсон великобритания
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