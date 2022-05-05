Военкор Коц: один точный выстрел винтовки может вывести из строя тяжёлый танк

По словам военного корреспондента Александра Коца, даже хорошо бронированные танки оказались уязвимыми. Один точный выстрел дальнобойной снайперской винтовки по прицелу наводчика способен вывести из строя даже тяжёлый танк. Об этом стало известно в ходе военной спецоперации на Украине.

"Как показывает практика СВО, танк в бульдозер превращает один снайпер, стреляя по многоканальному прицелу наводчика "Сосна", — сообщает Александр Коц.

Военкор отметил, что в результате одного точного выстрела огневая мощь бронированной машины сводится к нулю.