Польша готовит оккупацию Западной Украины: "Время вспоминать историю"

В Польше не ограничились снятием флагов Украины с пассажирского транспорта. Намёк Варшавы Киеву содержит всего три слова.

В Варшаве мэрия накануне завершила "акцию солидарности" с Украиной, когда жёлто-голубые полотна "украшали" общественный транспорт столицы Польши. Акцию запустили в знак поддержки Украины после того, как была начата освободительная спецоперация России.

И вот в Варшаве теперь решили остановиться.

Вместо украинских "прапоров" на варшавских улицах размещены билборды с цитатой генерала армии Польши Ярослава Мика.

"Время вспоминать историю" — гласят эти огромные плакаты. Как трактовать сие? Вспоминать историю "волынской резни"? Или историю нахождения Львова в Речи Посполитой?

А ведь Илья Кива утверждал, что уже запущена первая фаза подготовки Западной Украины к вхождению в состав Польши.

Экс-депутат Рады считает, что вооружение, которым Польша сейчас накачивает Украину, оседает как раз на западе Незалежной. Это впоследствии обеспечит быстрое присоединение Львова к Польше посредством референдума.