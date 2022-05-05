Российские военные нанесли ракетные удары по двум украинским аэродромам

Ракетные удары нанесены по двум украинским военным аэродромам, заявили в российском министерстве обороны.

По информации военного ведомства, в результате ударов ракетами воздушного базирования уничтожена авиатехника на военном аэродроме "Канатово" под Кировоградом, а также два склада с военно-техническим имуществом на военном аэродроме в окрестностях Краматорска.

Аналогичные удары нанесены по складу боеприпасов в Николаеве и хранилищу горючего ВСУ в окрестностях Жовтневого Николаевской области, а также по четырём местам скопления украинских военных и их техники. Кроме того, уничтожен пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Сообщается, что российская авиация за прошедшую ночь нанесла удары по 93 районам сосредоточения украинских военных и их техники. Российскими ракетчиками минувшей ночью уничтожены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея, две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса "Точка-У". Артиллерия ВС РФ нанесла удары по 32 пунктам управления, пяти складам боеприпасов, 403 опорным пунктам и местам скопления бойцов и техники ВСУ.