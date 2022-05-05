Мэр Львова Садовой: "Наша армия 40 миллионов — у Путина столько ракет нет"

По Львовской и Закарпатской области ВС России нанесли ракетные удары.

Они были нанесены "со стороны Каспия из стратегических бомбардировщиков", заявил глава Львовской области Максим Козицкий. По его словам, это был целенаправленный удар по цепочкам поставок.

А мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, приободрил украинцев и записал в ряды армии Украины всё население страны.

"Вы же понимаете, что у нас армия 40 миллионов. 40 млн ракет у него (Владимира Путина — прим. ред.) нет. Поэтому однозначно мы победим и нас не должны пугать — да, это трудности, это проблема. Но когда все своевременно выполняют команды и находятся в укрытиях, то опасность летальных случаев и ранений минимизируется", — хорохорится Садовой.

А тем временем, Минобороны РФ сообщает, что российскими средствами ПВО сбиты три украинских самолёта: Су-24, Су-27 и Су-25, плюс 14 беспилотников.