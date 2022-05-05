ВС РФ спасают украинских военных от уничтожения, призывая сдаться в плен

Украинские военные массово сдаются в плен российской армии. Изначально солдаты складывали своё оружие на юге ДНР, теперь это отмечается и на северном направлении.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что российские войска подготавливают реактивные агитационные снаряды призывами к военным ВСУ сложить оружие. Таким образом, российская армия отправляет послания противнику с помощью ракет РСЗО, которые несут "жизнь, а не смерть".

"Несмотря на развитие информационных технологий, обычные агитационные листовки не потеряли свою актуальность и сейчас", — заявляют военкоры.

Листовки призывают сложить оружие, после чего солдаты ВСУ могут вернуться домой.