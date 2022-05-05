Российский спецназ уничтожил командира отряда теробороны в харьковском лесу

Бойцы российского спецназа ликвидировали в лесах Харьковской области группу теробороны Украины и её лидера. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вооружённая группа действовала без опознавательных знаков и двигалась в направлении российских войск. В ответ на предложение росгвардейцев сдаться диверсанты открыли огонь, после чего были уничтожены ответными действиями.