Бойцы российского спецназа ликвидировали в лесах Харьковской области группу теробороны Украины и её лидера. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что вооружённая группа действовала без опознавательных знаков и двигалась в направлении российских войск. В ответ на предложение росгвардейцев сдаться диверсанты открыли огонь, после чего были уничтожены ответными действиями.
"На прилегающей местности спецназовцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны Украины", — добавили в Росгвардии.
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