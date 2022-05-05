Эксперты назвали признаки всеобщей мобилизации: один из них - указ президента

В то время, как западные СМИ распространяют слухи о всеобщей мобилизации в России, полковник, герой РФ Владимир Богодухов и военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказали о трёх признаках, которые способствуют этому мероприятию.

Так, первое, что делается в случае всеобщей мобилизации мужского населения — отменяются ЖД маршруты, отметил полковник.

"Сейчас же ни один ЖД маршрут не отменен. Из Москвы на Кисловодск, южные побережья, наоборот, дополнительные маршруты выделены, перевозят людей на отдых. Единственное ограничение есть по аэропортам. Это в целях безопасности, учитывая радиус действия средств ПВО", — цитирует его слова URA. RU.

Вторым признаком грядущей мобилизации является присутствие на дорогах постов военной полиции и введение комендантского часа, сообщил Богодухов.

"Дело в том, что существуют при переезде из региона в регион посты ДПС. Они всегда были, но дополнительных сейчас нет. А если бы была ситуация мобилизации, то были дополнительные, военная полиция. Один из признаков, это именно посты военной полиции. Комендантский час вводится, но только если чрезвычайная ситуация, но ее сейчас нет", — добавил он.

Военный эксперт Литовкин заявил, что главным признаком мобилизации является указ президента.

"В рамках готовящегося указа могут поступать повестки специалистам, которые необходимы", — пояснил он.

В то же время капитан третьего ранга отметил, что Минобороны проинформировало о большом количестве желающих пойти на фронт.