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Автор Дмитрий Плотников

Из Мариуполя эвакуированы еще 127 взрослых и 23 ребенка

Силовые структуры

В четверг, 5 мая, из Мариуполя были эвакуированы еще 150 человек

Из Мариуполя эвакуированы еще 127 взрослых и 23 ребенка

С 8:00 до 16:00, во время одностороннего режима тишины, объявленного РФ, в Безыменное Новоазовского района Донецкой области эвакуировали 150 человек, среди которых 23 ребёнка.

Сейчас гражданские лица находятся в пункте оказания медпомощи эвакуируемому населению. Данный пункт развернули силы МЧС Донецкой народной республики.

Ведомство сформировало списки эвакуированных мирных горожан. Консультацию и помощь по поиску пропавших родных и близких можно получить круглосуточно по телефонам.

А засевшие на заводе "Азовсталь" в Мариуполе нацисты "Азова"* предупредили, что больше отпускать никого из гражданских просто так не будут — будут только обменивать на продукты и лекарства.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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