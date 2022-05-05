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Автор Дмитрий Плотников

Бывшая сотрудница завода "Азовсталь" назвала место, где прячется "Азов"*

Силовые структуры

Профессор Санкт-петербургского университета Петра Великого и доктор наук Ирина Буторина назвала место, где, по её мнению, могут укрываться боевики "Азова"*. Она когда-то составляла экологический паспорт металлургического комбината и знает его схему.

Бывшая сотрудница завода "Азовсталь" назвала место, где прячется "Азов"*

Экологический паспорт — это большой том с описанием цехов, при составлении которого Буторина изучила завод. Раньше она водила туда студентов и иностранные делегации. До 2005 года жила в Мариуполе.

На предприятии, построенном в далёкие советские времена, бомбоубежища закладывали под всеми цехами, однако не все цеха связаны туннелями, говорит учёная.

Буторина сказала, что никакого многоуровневого города под меткомбинатом нет, потому что он стоит на берегу Азовского моря и Кальмиуса, и уровень грунтовых вод там высок. Подвалы и нижние этажи часто подтапливает.

Эксперты сегодня думают, что боевики и наёмники скрываются в бомбоубежище прокатного стана "3600", и Буторина согласна с экспертами.

"Под ним есть вместительное бомбоубежище со входом во дворе. Как объяснил мне один знающий человек, укрытие рассчитывалось на половину штатного состава работающих. То есть только бомбоубежище стана "3600" может вместить до 500 человек", — цитирует Буторину "МК".

Что касается будущего "Азовстали", профессор уверена, что восстанавливать его нерентабельно.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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