Националисты "Азова"* обыскивали заложников перед эвакуацией с "Азовстали"

Националисты батальона "Азов"*, заблокированные на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, обыскивали заложников.

Обыскивали нацисты их, когда те покидали территорию завода. Это сообщает РИА "Новости", со ссылкой на эвакуировавшихся с завода мирных жителей.

Националисты из "Азова"* проводили тщательный досмотр покидающих меткомбинат людей, чтобы на их телефонах не оставалось фото с лицами нацистов и обстановкой, где находятся люди.

Те, кто покинул территорию завода, также рассказывают, что отбор людей, кто должен будет отправиться с территории "Азовстали", шел спонтанно. Кроме того, мирные граждане просто не знали о существовании гумкоридоров, устроенных для них российской стороной.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.