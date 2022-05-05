RusVesna: ВКС РФ разбомбили казарму c боевиками ВСУ у Белогоровки в ЛНР

Военкоры "Русской весны" продолжают освящать ход военной спецоперации на Украине. На этот раз появилась информация о наступлении войск на Попасянском направлении в Луганской Народной Республике. Российская боевая авиация поддерживает армию.

Сообщается, что с помощью неуправляемых бом нанесены точные удары в районе населённого пункта Белогоровка. В результате чего уничтожены казармы с боевиками ВС Украины.

Официальные данные Киев пока не предоставляет. Потери украинской армии также неизвестны, но, судя по предоставленным кадрам, они существенны.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целью её является денацификация и демилитаризация страны. ВС РФ уничтожаются исключительно военные объекты.