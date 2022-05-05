EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Украине признали, что в ВСУ воюют наёмники из Израиля
Advance: Указ Путина о контрсанкциях РФ обострил первую мировую гибридную войну
Кадыров заверил ВСУ, что сопротивляться бесполезно: лучше сложите оружие
Знаменитую украинскую бабушку ВСУ запугали и заставили проклинать Армию России
Лукашенко: "Мы передали России номера машин организаторов провокации в Буче"
Кадыров о Попасной под контролем РФ : наши отряды уверенно вышибают бандитов
Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о корнях Гитлера
Автор Инна Винникова

RusVesna: ВКС РФ разбомбили казарму c боевиками ВСУ у Белогоровки в ЛНР

Силовые структуры

Военкоры "Русской весны" продолжают освящать ход военной спецоперации на Украине. На этот раз появилась информация о наступлении войск на Попасянском направлении в Луганской Народной Республике. Российская боевая авиация поддерживает армию.

Сообщается, что с помощью неуправляемых бом нанесены точные удары в районе населённого пункта Белогоровка. В результате чего уничтожены казармы с боевиками ВС Украины.

Официальные данные Киев пока не предоставляет. Потери украинской армии также неизвестны, но, судя по предоставленным кадрам, они существенны.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целью её является денацификация и демилитаризация страны. ВС РФ уничтожаются исключительно военные объекты.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
лнр всу вкс рф
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Последние материалы
США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне
На Украине признали, что в ВСУ воюют наёмники из Израиля
Advance: Указ Путина о контрсанкциях РФ обострил первую мировую гибридную войну
Кадыров заверил ВСУ, что сопротивляться бесполезно: лучше сложите оружие
"Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга
Знаменитую украинскую бабушку ВСУ запугали и заставили проклинать Армию России
Лукашенко: "Мы передали России номера машин организаторов провокации в Буче"
"Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..."
Кадыров о Попасной под контролем РФ : наши отряды уверенно вышибают бандитов
Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о корнях Гитлера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников