Кирби: США не передают Киеву разведданные о том, где находятся начальники ВС РФ

По словам официального представителя Минобороны США Джона Кирби, киевские власти не получают от своих американских кураторов разведданные относительно того, где находятся российские военачальники в ходе боевых действий в рамках спецоперации на Украине.

Кирби подчеркнул, что передаваемая Киеву развединформация направлена исключительно на защиту Украины, и не касается высоких военных чинов РФ. Он отметил, что кураторы из США лишь снабжают киевские власти необходимыми сведениями, а они уже распоряжаются ими по своему усмотрению.

"США предоставляют разведывательную информацию о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом. Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших российских военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", — сказал пресс-секретарь Пентагона во время традиционной пресс-конференции.

По словам Кирби, задача США состоит только в передаче разведданных Украине, при этом Вашингтон не советует Киеву, куда наносить удары.

Между тем, как добавил Кирби, Белый дом регулярно отправляет на Украину вооружение, передавая все его партии непосредственно "в руки" своим украинским партнёрам.