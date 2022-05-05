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Автор Правда.Ру

СК РФ установил ещё двух причастных к обстрелам в Донбассе командиров ВСУ

Силовые структуры

Следственный комитет России (СК РФ) установил ещё двух причастных к обстрелам мирных граждан в Донбассе командиров ВСУ.

В пресс-службе ведомства сообщают, что один из подозреваемых это начальник штаба, полковник Андрей Качанов. Он является заместителем командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады вооружённых сил Украины. Вторым подозреваемым стал майор Дмитрий Довбий, который является командиром 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее в СК РФ возбудили уголовное дело на командира 54-й ОМБ ВСУ полковника Алексея Майстренко, который возможно причастен к обстрелу Донецка.

Куратор: Александр Артамонов
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