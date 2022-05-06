Польские власти отправляют на Украину кадровых военных и наёмников, заявил политолог Конрад Ренкас. По его словам, это специализированные люди, которые натренированы для участия в боях, а не добровольцы.
Как подчеркнул политолог, сейчас Россия вынуждена бороться не только с Киевом, но и всем "американским блоком" и ЕС.
"Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наёмники и отправленные туда по приказу военные", — пояснил политолог в беседе с "Украиной.ру."
Как подчеркнул Ренкас, военное присутствие на территории Украины иностранных армий будет только увеличиваться. По его мнению, это необходимо для правильного использования вооружений, которое Украине поставляет Запад.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.