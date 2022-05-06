Политолог Ренкас: Польша уже воюет на Украине и это не добровольцы

Польские власти отправляют на Украину кадровых военных и наёмников, заявил политолог Конрад Ренкас. По его словам, это специализированные люди, которые натренированы для участия в боях, а не добровольцы.

Как подчеркнул политолог, сейчас Россия вынуждена бороться не только с Киевом, но и всем "американским блоком" и ЕС.

"Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наёмники и отправленные туда по приказу военные", — пояснил политолог в беседе с "Украиной.ру."

Как подчеркнул Ренкас, военное присутствие на территории Украины иностранных армий будет только увеличиваться. По его мнению, это необходимо для правильного использования вооружений, которое Украине поставляет Запад.