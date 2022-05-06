Баранец: русские танкисты научились превращать ПТРК Javelin в груду железа

Ведущее место в военных поставках США на Украину занимают противотанковые ракеты Javelin. Тем временем российские спецы научились превращать их в бесполезное железо.

И в Вашингтоне, и в Киеве превозносят возможности американских ПТРК Javelin. Зеленский несколько раз даже появлялся перед камерами в футболке с надписью "святая Джавелина". Несмотря на это, оружие достаточно капризное и отличается серьезными недостатками, отметил военный эксперт Виктор Баранец.

Перед использованием ПТРК оператор должен пройти специальную подготовку, что занимает достаточно много времени. К тому же приличные результаты комплекс показывает в идеальных погодных условиях, а дождь и туман значительно снижают его точность. Именно на эту особенность Javelin обратили внимание российские специалисты, когда создавали "противоядие".

"Золотые головы нашей оборонки давно придумали элементарное, простейшее средство, чтобы Javelin сошел с ума и не увидел цель", — рассказал Баранец.

При обнаружении опасности экипаж танка нажатием кнопки создаёт вокруг боевой машины аэрозольное "облако", что полностью сбивает с толку американский ПТРК, и он тут же становится тяжёлой грудой железа.