Замгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что, в четверг, 5 мая, под эгидой ООН начата новая операция по эвакуации мирного населения из Мариуполя и с завода "Азовсталь".
Гриффитс об этом он заявил на заседании Совбеза Организации.
"Утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с завода "Азовсталь", — в частности, заявил замгенсекретаря.
По его словам, подробности операции не разглашаются, пока она не закончится.
До этого официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтверждал, что ООН не перестаёт сотрудничать с Россией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста, по вопросу вывода мирного населения с металлургического предприятия "Азовсталь".
Напомним, накануне члены нацбатальона "Азов"*, скрывающиеся в бомбоубежищах меткомбината, предложили менять гражданских на еду.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.