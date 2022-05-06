Замгенсека ООН заявил о начале операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"

Замгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что, в четверг, 5 мая, под эгидой ООН начата новая операция по эвакуации мирного населения из Мариуполя и с завода "Азовсталь".

Гриффитс об этом он заявил на заседании Совбеза Организации.

"Утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с завода "Азовсталь", — в частности, заявил замгенсекретаря.

По его словам, подробности операции не разглашаются, пока она не закончится.

До этого официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтверждал, что ООН не перестаёт сотрудничать с Россией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста, по вопросу вывода мирного населения с металлургического предприятия "Азовсталь".

Напомним, накануне члены нацбатальона "Азов"*, скрывающиеся в бомбоубежищах меткомбината, предложили менять гражданских на еду.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.