ВС РФ продвигаются в город Попасная, боевые действия в районе усилились

За последние несколько суток российские войска и подразделения ЛНР заметно продвинулись в Попасной. В городе расположена узловая железнодорожная станция. Боевые действия сместились в западную часть региона, где накануне был ликвидирован командный пункт 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Бои проходят в районе частого сектора около железнодорожных путей. Российская авиация ликвидировала казарму противника в районе Белогоровки, применив неуправляемые авиабомбы. Эксперты "Военного обозрения" отмечают, что ликвидация украинского формирования в посёлке городского типа позволит союзным войскам продвинуться дальше.