Матвиенко: агрессивные намерения в отношении РФ не останутся без последствий

Российская армия в ходе спецоперации на Украине спасает не только свою страну, но и всё человечество от угрозы нацизма и радикального национализма. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, ВС РФ не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их. Как отметила политик, другие страны не в состоянии застать Россию врасплох.

"Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий", — подчеркнула Матвиенко в блоге на сайте Совфеда, посвящённом Дню Победы.

Она добавила, что РФ не формирует образ врага из целых стран и народов. Российская армия, пояснила политик, делает всё, чтобы свести к минимуму разрушения и не допустить гибели мирного населения на Украине.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание на то, что коллективный Запад фактически отказался от наследия своих великих гуманистов, которые говорили о доброте и любви ко всему человечеству. Она убеждена: западные государства "уверовали в собственную исключительность".