Украинские боевики угрожают Херсону залпами гаубиц НАТО

Боевики обещают "освободить" граждан Херсона, применив тяжёлую артиллерию.

Видео с обращением к херсонцам опубликовал глава регионального отделения одного из нацформирований Никита Тютюнник, бежавший за границу.

"Херсон и Херсонщина, ждите, мы идём, мы стараемся, идём вам на помощь. Херсон — это Украина! Слава Украине! Героям слава", — на кадрах видны люди в балаклавах с "прапором" Украины на фоне тяжёлой гаубицы.

Местные удивлены, что такими сообщениями херсонцев обрадовали их "защитники". Сам Тютюнник находится в Польше и на жителей города ему наплевать. Подчёркивается, что прицельная точность у гаубиц (подарок НАТО) отсутствует за ненадобностью и они поражают площади, а не цели.

А если неонацисты начнут бить этим НАТОвским оружием по Херсону, то шанс спастись у горожан весьма небольшой.

Также отмечается, что нацисты идут освобождать территорию, но отнюдь не людей и херсонцы все уже списаны киевской властью как "коллаборанты", ведь они не оказали сопротивления Армии России и новой власти.