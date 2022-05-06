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Автор Дмитрий Плотников

Welt: ФРГ так и не нашла Украине обещанные снаряды для тяжёлого вооружения

Силовые структуры

Берлин не смог поставить Киеву обещанные зенитные установки Gepard. Об этом в четверг, 5 мая, сообщило немецкое издание Welt.

Welt: ФРГ так и не нашла Украине обещанные снаряды для тяжёлого вооружения

Через восемь дней после заявления главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт (СДПГ) поставка зенитных танков "Гепард" на Украину была приостановлена.

Во вторник федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы для танка. На вопрос "почему?", в канцелярии не стали на это отвечать.

Напомним, 26 апреля правительство Германии объявило, что намерено впервые поставить Украине тяжёлое вооружение Gepard 1А2. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) ранее категорически отвергал эти поставки.

А проблема возникла из-за того, что Швейцария отказалась реэкспортировать вооружение в зону спецоперации России.

По информации Киева, к запланированным к поставке 30 танкам имеется только 23 тыс. снарядов. Этого хватит примерно на полчаса "работы".

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина германия швейцария олаф шольц
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