Мэрия Харькова: "Не осталось ни одного целого трамвая, о метро можно забыть"

По сообщению Харьковского городского совета, в городе не осталось ни одного целого трамвая. А о метро можно забыть — в Харькове оно не заработает ещё долгое время.

На одной из улиц уже демонтируют трамвайную линию. Местные власти сообщают, что тут трамваев уже не будет.

"Трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушено депо", — сказано в мэрии.

А метрополитен в городе не заработает еще долго.

По словам работников мэрии Харькова, полтора-два месяца после боевых действий уйдет лишь на подготовку к запуску метро. А пока о нём можно забыть.

Отметим, что поддержка городской властью "мариупольского" сценария в перспективе приведёт к гораздо более трагическим последствиям. Очень разумно поступила администрация Купянска в той же Харьковской области. Город сдали без боя, что дало возможность избежать жертв и разрушений.