Военкор Григорюк: ВСУ готовят повтор сценария "Азовстали" в Северодонецке

Военный корреспондент Денис Григорюк заявил, что ВС Украины готовят сценарий "Азовстали" для ещё одного промышленного предприятия в Северодонецке. Из него планируют сделать форпост.

"Это своеобразная тактика украинских военных — занять какой-либо завод, оборудовать из него некий форпост и из него вести обстрелы, в том числе и по частям города, которые еще находятся под их контролем", — завил корреспондент Телеканалу "360".

По его словам, от безысходности украинские боевики могут прибегнуть к своей тактике "выжженной земли", руководствуясь принципом: "Не доставайся же ты никому". Понимая, что теряют Донбасс, они его максимально уничтожают, чтобы российская сторона потратила как можно больше ресурсов на восстановление разрушений.