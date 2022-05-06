В Кремле не согласились с мнением Лукашенко о затянутости спецоперации России

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, который указал на излишнюю продолжительность военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

"Операция идёт по плану", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина в ходе брифинга с журналистами.

Ранее глава Белоруссии в интервью Associated Press сказал, что российская миссия на Украине затянулась. Вместе с этим Лукашенко отметил: он не знает детали проблемы.