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В Кремле не согласились с мнением Лукашенко о затянутости спецоперации России
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Автор Евгения Васильева

В Кремле не согласились с мнением Лукашенко о затянутости спецоперации России

Силовые структуры

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, который указал на излишнюю продолжительность военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

"Операция идёт по плану", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина в ходе брифинга с журналистами.

Ранее глава Белоруссии в интервью Associated Press сказал, что российская миссия на Украине затянулась. Вместе с этим Лукашенко отметил: он не знает детали проблемы.

"Я хочу ещё раз подчеркнуть, что я ощущаю: операция затянулась", — сказал президент республики.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
россия белоруссия дмитрий песков александр лукашенко
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