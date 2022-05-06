В Минобороны Тайваня сообщили, что шесть военных самолётов Китая оказались в зоне действия ПВО острова. Как подчеркнули в ведомстве, ракетные комплексы привели в боевую готовность.
На официальном сайте военного ведомства написали, что Пекин направил самолёт управления ВВС Китая KJ-500, самолёт радиоэлектронной борьбы Shaanxi Y-8, противолодочный вертолёт Ка-28 и два бомбардировщика Xian H-6. Тайвань в свою очередь разместил в воздушном пространстве собственные самолёты, развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что власти Китая намерены за пять лет подготовить армию к захвату Тайваня.
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