Минобороны Тайваня: шесть китайских военных самолётов вошли в зону действия ПВО

В Минобороны Тайваня сообщили, что шесть военных самолётов Китая оказались в зоне действия ПВО острова. Как подчеркнули в ведомстве, ракетные комплексы привели в боевую готовность.

На официальном сайте военного ведомства написали, что Пекин направил самолёт управления ВВС Китая KJ-500, самолёт радиоэлектронной борьбы Shaanxi Y-8, противолодочный вертолёт Ка-28 и два бомбардировщика Xian H-6. Тайвань в свою очередь разместил в воздушном пространстве собственные самолёты, развернул зенитно-ракетные комплексы.

Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что власти Китая намерены за пять лет подготовить армию к захвату Тайваня.