Украинские радикалы, которые скрываются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил это предложение с условиями боевиков в Сирии. Он подчеркнул, что решение будет принимать российский штаб, который занимается вопросом освобождения комбината.
Военный эксперт Алексей Подберёзкин прокомментировал сложившуюся ситуацию и отметил, что российская сторона может выполнить некоторые требования националистов для того, чтобы спасти жизни мирных граждан, которые оказались в заложниках.
"В данном случае Песков прав. Это компетенция именно штаба. Ему на месте точно видно, какова ситуация, и руководить из Москвы действиями штаба бессмысленно", — сказал Подберёзкин в интервью изданию "Украина.ру".
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.