Подберёзкин: РФ согласится на условия боевиков с "Азовстали" ради мирных жителей

Украинские радикалы, которые скрываются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил это предложение с условиями боевиков в Сирии. Он подчеркнул, что решение будет принимать российский штаб, который занимается вопросом освобождения комбината.

Военный эксперт Алексей Подберёзкин прокомментировал сложившуюся ситуацию и отметил, что российская сторона может выполнить некоторые требования националистов для того, чтобы спасти жизни мирных граждан, которые оказались в заложниках.