Клинцевич: режим "Ковёр" уничтожит любую цель у границы РФ

В связи с участившимися обстрелами приграничных с Украиной территорий в Белгороде были усилены меры безопасности: средства ПВО были переведены в режим "Ковёр", не дающий ни единого шанса тем, кто пытается незаконно пересечь российскую границу. Принцип работы системы "Ковёр" объяснил в беседе с argument. ru полковник запаса Франц Клинцевич.

Этот режим подразумевает эшелонирование противовоздушной обороны. При нём разные зенитно-ракетные комплексы — С-300, "Панцирь С-1", "Бук М-3" и ряд других объединены общекомандной системой управления, которая фиксирует попавших в зону охвата радиолокационных станций летательных объект, и даёт команду на огневое поражение определённым средством ПВО. Решение принимается, исходя из параметров цели: её размеров, высоты, дальности, скорости, отражающей поверхности и т. д.

Клинцевич отметил, что по сравнению с другими противовоздушными системами, "Ковёр" очень надёжен, и не пропустит ни один вражеский объект.