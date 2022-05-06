В связи с участившимися обстрелами приграничных с Украиной территорий в Белгороде были усилены меры безопасности: средства ПВО были переведены в режим "Ковёр", не дающий ни единого шанса тем, кто пытается незаконно пересечь российскую границу. Принцип работы системы "Ковёр" объяснил в беседе с argument. ru полковник запаса Франц Клинцевич.
Этот режим подразумевает эшелонирование противовоздушной обороны. При нём разные зенитно-ракетные комплексы — С-300, "Панцирь С-1", "Бук М-3" и ряд других объединены общекомандной системой управления, которая фиксирует попавших в зону охвата радиолокационных станций летательных объект, и даёт команду на огневое поражение определённым средством ПВО. Решение принимается, исходя из параметров цели: её размеров, высоты, дальности, скорости, отражающей поверхности и т. д.
Клинцевич отметил, что по сравнению с другими противовоздушными системами, "Ковёр" очень надёжен, и не пропустит ни один вражеский объект.
"Все объекты будут обнаружены еще на подлете и "отработаны" не доходя до цели. Более того, противовоздушные комплексы "Панцирь" с расстояния двух-трех километров сумеют отработать даже по выпущенным из самолета или вертолета ракетам, которые уже идут к цели. Если даже при этой системе какому-то летательному аппарату удастся пройти первый рубеж, как-то проскочить его, то второй, третий, четвертый рубежи пройти просто невозможно, и цель все равно будет уничтожена", — сказал Франц Клинцевич".
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