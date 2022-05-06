Политолог Карасёв предсказал нацистам с "Азовстали" бесславную гибель

Украинские нацисты из "Азова"*, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе уже едят крыс и голубей.

По его словам, американцы вместе с Европой также не будут осуждать бандеровцев за их желание обменивать мирных граждан на продукты и медикаменты.

Киселёв убеждён, "азовцы"* — современные нацистские людоеды.

"Точно знаю, что в подвалах боевики уже едят и крыс, и собак, и голубей… У них проблемы с питанием и оружием. Закономерный конец для бандеровских боевиков — смерть в подземельях завода. Она их обязательно настигнет", — уверен политолог.

Карасёв предполагает, что националисты будут пытаться покинуть бункеры под видом гражданских лиц. Однако у наших силовиков есть специальные психологи, легко определяющие, причастен ли к военным преступлениям тот или иной человек.

Аналитик особо отметил, что очень часто нацистов выдают татуировки с нацистской символикой.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.