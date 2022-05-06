Глава ДНР рассказал, что в Херсон приехали 9 освобождённых из плена моряков

Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказали, что приехали в Херсон вместе с девятью моряками, которые были освобождены из плена националистов.

Уточняется, что военным РФ и ДНР удалось освободить моряков в Мариуполе.

Ранее в пятницу, 6 мая, глава ДНР Денис Пушилин и генсек "Единой России" Андрей встретились с новым руководителем Херсонской области Владимиром Сальдо. Во время переговоров Пушилин заверил Сальдо, что Донецкая Народная Республика готова покупать у Херсона продукты питания, в частности овощи, а Турчак подчеркнул, что Россия в Херсоне навсегда.