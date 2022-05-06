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Автор Инна Винникова

Кнутов: утечка разведданных в ходе спецоперации создаст серьёзные проблемы РФ

Силовые структуры

Пентагон передаёт Украине разведывательные данные. Ситуация может вызвать серьёзные проблемы для России, но американцев можно обмануть, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов: утечка разведданных в ходе спецоперации создаст серьёзные проблемы РФ

Он сообщает, что разведка проводится с помощью спутников и радиоэлектронных систем. Аппаратура достаточно серьёзная, она показывает местоположение войск, штабов, пунктов управления и складов РФ.

"Эта информация почти в режиме онлайн поступает в ВСУ. Конечно, это создает достаточно серьёзные проблемы. Если учесть, что тут же эти данные могут передаваться на артиллерийские батареи крупного калибра, то мы понимаем, что проходят минуты — и по нашим подразделениям наносится удар", — цитирует Кнутова сетевое издание "Украина.ру".

Эксперт отмечает, что у противника есть и электронные планшеты, с помощью которых можно очень точно наносить удары. ВС РФ должны это учитывать, считает Кнутов. Средства РЭБ, маскировка, ложные позиции — всё это можно грамотно использовать, чтобы сыграть злую шутку с США и ВСУ.

"Мы можем их перехитрить, учитывая, что они предельно доверяют американской информации. Можно просто американцев обмануть — и заманить какую-то группировку украинскую в ловушку", — комментирует ситуацию военный эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные, которое передаются ВСУ, не повлияют на ход спецоперации на Украине.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу юрий кнутов
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