Кнутов: утечка разведданных в ходе спецоперации создаст серьёзные проблемы РФ

Пентагон передаёт Украине разведывательные данные. Ситуация может вызвать серьёзные проблемы для России, но американцев можно обмануть, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он сообщает, что разведка проводится с помощью спутников и радиоэлектронных систем. Аппаратура достаточно серьёзная, она показывает местоположение войск, штабов, пунктов управления и складов РФ.

"Эта информация почти в режиме онлайн поступает в ВСУ. Конечно, это создает достаточно серьёзные проблемы. Если учесть, что тут же эти данные могут передаваться на артиллерийские батареи крупного калибра, то мы понимаем, что проходят минуты — и по нашим подразделениям наносится удар", — цитирует Кнутова сетевое издание "Украина.ру".

Эксперт отмечает, что у противника есть и электронные планшеты, с помощью которых можно очень точно наносить удары. ВС РФ должны это учитывать, считает Кнутов. Средства РЭБ, маскировка, ложные позиции — всё это можно грамотно использовать, чтобы сыграть злую шутку с США и ВСУ.

"Мы можем их перехитрить, учитывая, что они предельно доверяют американской информации. Можно просто американцев обмануть — и заманить какую-то группировку украинскую в ловушку", — комментирует ситуацию военный эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные, которое передаются ВСУ, не повлияют на ход спецоперации на Украине.